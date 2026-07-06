Prinz George ist plötzlich so groß wie Mama Kate!

40 km, 3000 Höhenmeter

Anfang 2024 hatte die Prinzessin eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Nun hat sie bei der Gipfel-Challenge-Aktion für Krebskranke die drei höchsten Berge Großbritanniens bestiegen, um anderen Menschen mit Krebs zu helfen.