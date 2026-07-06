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Lieber Familien-Moment

Prinz George ist plötzlich so groß wie Mama Kate!

Royals
06.07.2026 08:28
Prinzessin Kate mit ihren Kinder Charlotte, Louis und George, der schon fast so groß ist wie ...
Prinzessin Kate mit ihren Kinder Charlotte, Louis und George, der schon fast so groß ist wie seine Mama. Die Aufnahme entstand nach Kates herausfordernder Gipfel-Challenge in der letzten Woche(Bild: instagram.com/princeandprincessofwales)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Erleichtert und gelöst, wenn auch ein wenig müde, hat sich Kate auf Fotos nach einer herausfordernden Bergsteig-Aktion für Krebskranke gezeigt. Nach der anstrengenden „National Three Peaks Challenge“ ließ sich die Prinzessin von Wales von ihrer Familie feiern. Doch die bewegenden Familienfotos sorgen auch noch für eine weitere Überraschung!

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„Letzte Woche um diese Zeit habe ich die ,National Three Peaks Challenge‘ abgeschlossen“, schrieb die 44-Jährige in den sozialen Medien. Dazu ein „großes Dankeschön“ an alle, die die Royal Marsden Cancer Charity unterstützt haben – eine Organisation, die Geld für Krebspatientinnen und Krebspatienten sammelt.

Familie fällt Kate um den Hals
Zu ihrer Nachricht veröffentlichte Kate berührende Bilder: Darauf ist Kate in Klettermontur – mit roten Shorts, Baseballmütze und Wanderschuhen zu sehen. Eine Aufnahme zeigt, wie Tochter Charlotte ihrer Mama nach der anstrengenden Aktion liebevoll um den Hals fällt.

Klicken Sie sich durch die Bildergalerie, die Prinzessin Kate rund eine Woche nach der „National Three Peaks Challenge“ auf Instagram geteilt hat:

Auf einem weiteren Foto hält Louis Mamas Hand. Auch von Prinz William gibt es für seine Ehefrau nach der geschafften Challenge eine dicke Umarmung.

George wird schön langsam erwachsen!
Aber vor allem ein Foto stach den Royal-Fans wohl sofort ins Auge: Denn auf einem Schnappschuss nimmt Kate ihren Ältesten, Prinz George, um die Schulter. Und der künftige Thronfolger, der am 22. Juli seinen Geburtstag feiert, ist schon fast so groß wie seine Mama!

Wie es also scheint, hat George die Gene seines Vaters geerbt, der mit 1,91 Metern 16 Zentimeter größer als seine Ehefrau ist. Und es macht zudem deutlich, dass George vom süßen Kind schön langsam zum waschechten Teenager heranwächst. Kinder, wie die Zeit vergeht!

Auch ein Gruppenfoto mit Hund ist in der lieben Bildergalerie auf Instagram zu finden. Laut Instagram-Konto stammen die Aufnahmen aus dem walisischen Eryri-Nationalpark (ehemals Snowdonia-Nationalpark).

40 km, 3000 Höhenmeter
Anfang 2024 hatte die Prinzessin eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Nun hat sie bei der Gipfel-Challenge-Aktion für Krebskranke die drei höchsten Berge Großbritanniens bestiegen, um anderen Menschen mit Krebs zu helfen.

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Wer sich der „National Three Peaks Challenge“ stellt, erklimmt laut der Royal Marsden Cancer Charity innerhalb von 24 Stunden den Berg Ben Nevis in Schottland, den Scafell Pike in England und den Snowdon in Wales. Dabei legt man rund 40 Kilometer zurück und überwindet mehr als 3.000 Höhenmeter.

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