Marko Arnautovic sorgt mit Posting für Gänsehaut

„Danke, Österreich, ich liebe dich!“ Mit einem emotionalen Posting hat Marko Arnautovic noch einmal für Gänsehaut bei den ÖFB-Fans gesorgt.
Mit der 0:3-Niederlage im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien ist vor wenigen Tagen die Nationalteam-Karriere von Marko Arnautovic zu Ende gegangen. „Ich habe schon genug geweint“, hatte er nach dem Spiel bereits betont. Jetzt wandte er sich noch einmal an die heimischen Fans.
„Die größte Ehre meiner Karriere“
„Für Österreich zu spielen, war die größte Ehre meiner Karriere. Jedes Mal, wenn ich den Platz betreten habe, habe ich alles gegeben – für meine Mitspieler, für die Fans und für alle, die uns zu Hause unterstützt haben“, betonte „Arnie“ in einem rührenden Instagram-Video.
Er habe „unvergessliche Momente erlebt, gemeinsame Herausforderungen gemeistert und Erinnerungen geschaffen, die mich mein Leben lang begleiten werden“.
Seine 137 Länderspiele und 49 Tore sind im ÖFB-Team unerreicht. „Ich verabschiede mich mit einem Herzen voller Dankbarkeit und unendlichem Stolz aus der österreichischen Nationalmannschaft. Danke an jeden Mitspieler, jeden Trainer, jeden Betreuer, jeden Fan und an alle, die an mich geglaubt haben“, so der 37-Jährige. Nachsatz: „Danke, Österreich, ich liebe dich!“
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