Marko Arnautovic sorgt mit Posting für Gänsehaut

„Die größte Ehre meiner Karriere“

„Für Österreich zu spielen, war die größte Ehre meiner Karriere. Jedes Mal, wenn ich den Platz betreten habe, habe ich alles gegeben – für meine Mitspieler, für die Fans und für alle, die uns zu Hause unterstützt haben“, betonte „Arnie“ in einem rührenden Instagram-Video.