Albanese würde mit Kylie Minogue Sex haben

Zuvor sollte er entscheiden, mit welcher der drei australischen Promis Kylie Minogue, Schauspielerin Nicole Kidman und Schauspielerin sowie Sängerin Rhonda Burchmore er am ehesten schlafen, wen er heiraten und mit wem er ausgehen würde. Zunächst zögerte Albanese und sagte, dass er erst vor sechs Monaten geheiratet habe. Dann entschied er sich doch für Minogue. Auf die Nachfrage der Moderatorin, ob das für alle Kategorien gelte, bejahte er.