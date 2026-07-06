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Australiens Premier

Albanese würde mit Kylie Minogue Sex haben

Ausland
06.07.2026 07:51
Australiens Premierminister Anthony Albanese hat gestanden, Popsängerin Kylie Minogue ...
Australiens Premierminister Anthony Albanese hat gestanden, Popsängerin Kylie Minogue „großartig“ zu finden.(Bild: AP/Peter Kramer; AFP/Leon Lord)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Australiens Premier Anthony Albanese hat gleich mit mehreren Aussagen für Aufsehen gesorgt. Der 63-Jährige war kürzlich im Podcast „Bush Deep“ der Komikerin Nikki Osborne zu Gast und sagte darin etwa, dass er mit Popsängerin Kylie Minogue Sex haben würde. Sie sei „großartig“.

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Zuvor sollte er entscheiden, mit welcher der drei australischen Promis Kylie Minogue, Schauspielerin Nicole Kidman und Schauspielerin sowie Sängerin Rhonda Burchmore er am ehesten schlafen, wen er heiraten und mit wem er ausgehen würde. Zunächst zögerte Albanese und sagte, dass er erst vor sechs Monaten geheiratet habe. Dann entschied er sich doch für Minogue. Auf die Nachfrage der Moderatorin, ob das für alle Kategorien gelte, bejahte er.

Für weitere Schlagzeilen sorgte außerdem eine Bemerkung über sein Eheleben. Auf die Frage Osbornes, ob er und seine Frau „wie die Kaninchen“ Sex hätten, entgegnete Albanese augenzwinkernd: „Na ja, wenn wir Zeit haben.“ Ein Sieg seines Lieblings-Rugbyteams, der South Sydney Rabbitohs, sei „immer ein gutes Aphrodisiakum“.

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„Völlig unangebracht und respektlos“
Das sorgte für reichlich Kritik. So sagte die unabhängige Abgeordnete Zali Steggall etwa, dass die Teilnahme an dem Spiel „Shag, Marry, Date“ „völlig unangebracht“ für einen Regierungschef sei. Die konservative Oppositionspolitikerin Sarah Henderson nannte die Aussagen respektlos gegenüber Frauen und herabwürdigend für das Amt des Premiers.

Albaneses Regierung verwies wiederum auf die Bilanz in der Gleichstellungspolitik. Arbeitsministerin Tanya Plibersek sagte, der Premier stehe mit seiner Bewunderung für Kylie Minogue „in einer Reihe mit Millionen Australiern“. Albanese selbst entschuldigte sich inzwischen „unmissverständlich“ für seine Aussagen.

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