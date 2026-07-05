Betrunkener Bergsteiger am Gipfel der Drachenwand

Ein völlig hirnloses und lebensgefährliches Verhalten legte ein Vorarlberger am Samstag bei St. Lorenz in OÖ an den Tag. Nachdem er mehrere Flaschen Bier gekippt hatte, unternahm er drei schwierige Bergtouren. Darunter waren auch zwei Klettersteige – Mahdlgupf und Drachenwand, die er ohne Ausrüstung bezwang. Am Gipfel fiel der schwankende Mann glücklicherweise einem anderen Bergsteiger auf.