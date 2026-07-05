Acht Teams aus OÖ treten bei Feuerwehr-WM an

Zwischen 13. Juli und 23. August werden in drei Bewerben an drei Orten die internationalen Feuerwehrwettkämpfe abgehalten. Mit dabei sind stolze acht Team aus dem Land ob der Enns. Darunter befinden sich auch einige echte Favoriten und sogar amtierende Weltmeister! Am Freitag wurden die Teams in Linz verabschiedet.
In Šumperk, Ostrava (beides CZ) und Eisenstadt werden zwischen 13. Juli und 23. August die internationalen Feuerwehrwettkämpfe abgehalten. Mit dabei sind acht Teams aus Oberösterreich, darunter auch einige Favoriten!
Auch amtierende Weltmeister dabei
So startet etwa die Feuerwehrjugend Guggenberg beim Feuerwehrjugendbewerb in Šumperk als amtierender Weltmeister. Die FF St. Martin/Mkr., die in Eisenstadt beim AKTIV-Gruppen-Bewerb antritt, holte 2022 schon den Weltmeistertitel.
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