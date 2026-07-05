Acht Teams aus OÖ treten bei Feuerwehr-WM an

Zwischen 13. Juli und 23. August werden in drei Bewerben an drei Orten die internationalen Feuerwehrwettkämpfe abgehalten. Mit dabei sind stolze acht Team aus dem Land ob der Enns. Darunter befinden sich auch einige echte Favoriten und sogar amtierende Weltmeister! Am Freitag wurden die Teams in Linz verabschiedet.