Nach Unfall flüchtete Lenker (23) samt Kennzeichen

In der Nacht zum Sonntag wurde eine Polizeistreife zu einem Unfall in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) gerufen. Am Unfallort fehlten aber zwei Dinge: der Lenker und die Kennzeichen. Die Flucht dauerte nur kurz und endete im Gefängnis.
Im alkoholisierten Zustand verursachte ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land in der Nacht zum Sonntag in Tiefgraben einen Sachschaden-Unfall. Dabei kam er mit seinem Auto mitten auf der Fahrbahn zum Liegen.
Vom Unfallort entfernt
Doch anstatt die Polizei zu rufen, montierte er seine Kennzeichen ab und entfernte sich vom Fahrzeug. Doch es war bereits eine Polizeistreife alarmiert, die den Schluckspecht wenig später in unmittelbarer Nähe entdeckte.
In Justizanstalt gebracht
Als der 23-Jährige die Beamten bemerkte, versuchte er noch zu Fuß zu flüchten, wurde aber rasch geschnappt. Bei der Einvernahme verhielt er sich aggressiv, unkooperativ und bedrohte die Polizisten mehrfach. Er wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels gebracht.
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