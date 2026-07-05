Nach Unfall flüchtete Lenker (23) samt Kennzeichen

In Justizanstalt gebracht

Als der 23-Jährige die Beamten bemerkte, versuchte er noch zu Fuß zu flüchten, wurde aber rasch geschnappt. Bei der Einvernahme verhielt er sich aggressiv, unkooperativ und bedrohte die Polizisten mehrfach. Er wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels gebracht.