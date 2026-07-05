Frau erlitt bei Nachttauchgang eine Panikattacke

Die Taucherin war die ganze Zeit über bei Bewusstsein und schwamm selbstständig zum Steg, wo sie sich mehrfach übergab und nach Luft rang. Eine zufällig anwesende Ärztin aus Tschechien leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die 66-Jährige erhielt zudem noch vor Eintreffen des Notarztes Sauerstoff. Sie wurde zur weiteren Versorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.