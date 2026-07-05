E-Call lotste Polizisten zu Schwerverletzten (18)

Am Samstagabend wurden Polizisten zu einer E-Call-Auslösung nach einem Unfall in Hochburg alarmiert. Am Unglücksort fanden die Beamten einen Pkw, der gegen einen Baum geprallt war. Im Inneren lag der schwer verletzte Lenker, ein erst 18-jähriger Ortsansässiger.
Am Samstag gegen 20.50 Uhr rückten in Hochburg Polizisten zu einer Nachschau nach einer E-Call Auslösung aus. Vor Ort entdeckten die Beamten einen schwerbeschädigten Pkw, der gegen einen Baum geprallt war.
Erste Hilfe geleistet
Im Wageninneren lag der verletzte Lenker, ein 18-Jähriger aus Hochburg. Sofort setzten die Polizisten einen Notruf ab und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, die von den eintreffenden Rettungskräften weitergeführt wurden.
Junger Lenker schwer verletzt
Da der 18-Jährige Schnappatmung hatte, wurde er von der Feuerwehr mittels Crashbergung auf schnellstem Weg aus dem Wagen befreit. Der Schwerverletzte kam nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins UKH nach Salzburg.
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