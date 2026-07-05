Im Hollywood Megaplex auf antiken Spuren unterwegs

20x2 Tickets für den Kinofilm „Die Odyssee“ und einen Cocktail-Gutschein zu gewinnen!
Niemand Geringerer als Matt Damon bekam die Hauptrolle im neuen Film von Kult-Regisseur Christopher Nolan. Ab 16. Juli präsentiert sich der Streifen auf den heimischen Kino-Leinwänden mit packenden Szenen, die in die Antike eintauchen lassen.
Ein Blick auf weitere Darsteller verspricht einen fulminanten Starauflauf – mit bekannten Gesichtern wie Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, oder Charlize Theron.
Heimreise nach Krieg
In „Die Odyssee“ geht’s um die Geschichte von Odysseus und wie er seine Heimreise nach dem Trojanischen Krieg antritt. Begegnungen mit Zyklopen, Sirenen und Hexengöttin Circe machen diesen Weg zu einem gefährlichen Unterfangen
Am 16. Juli (20.30 Uhr) laden wir 40 Gewinner ins Hollywood Megaplex Pasching ein. Zuvor genießen sie noch einen Cocktail in der „StarsBar“. Gleich mitspielen!
www.krone.at/gewinnspiele
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.