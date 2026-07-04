Französischer Riese hat unsere Lotterien im Visier

Das neue Glücksspielgesetz ist in Begutachtung, im Herbst sollen die neuen Lizenzen für die Lotterien ausgeschrieben werden. Neben den Casinos Austria brachte sich bereits der US-Konzern Brightstar in Stellung. Nun ist aber ein weiterer großer Player bereit, „all in“ zu gehen für die begehrte Konzession.
Für den teilstaatlichen Glücksspiel-Platzhirschen Casinos Austria und seinem tschechischen Haupteigentümer Allwyn sind die Lotterien ein großer Profitbringer; doch für die kommende Ausschreibung durch das Finanzministerium bringen sich mittlerweile gleich zwei gewichtige Konkurrenten in Stellung. US-Konzern Brightstar feilt an einem Konsortium. Nun steigt ein weiterer gewichtiger Bewerber offiziell in den Ring.
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