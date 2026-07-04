Nach Wahl-Pleite: Grazer SPÖ versinkt im Chaos

Nach der Wahl ist aus Sicht der Kommunisten vor der Wahl: nämlich jene des passenden Koalitionspartners für die nächsten fünf Jahre. Die alte und neue Bürgermeisterin von Graz, Elke Kahr, hat die ersten Gesprächsrunden mit allen Parteien (bis auf den KFG, der nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist) abgeschlossen.