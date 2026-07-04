Nach Wahl-Pleite: Grazer SPÖ versinkt im Chaos

An der roten Basis rumort es gewaltig. Nach dem Wahldesaster – die Stadtpartei stürzte in Graz in die Bedeutungslosigkeit ab – befürchtet man, beim nächsten Urnengang überhaupt aus dem Gemeinderat zu fliegen. Was plant Steiermark-Parteichef Max Lercher?
Nach der Wahl ist aus Sicht der Kommunisten vor der Wahl: nämlich jene des passenden Koalitionspartners für die nächsten fünf Jahre. Die alte und neue Bürgermeisterin von Graz, Elke Kahr, hat die ersten Gesprächsrunden mit allen Parteien (bis auf den KFG, der nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist) abgeschlossen.
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