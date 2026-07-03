Bahngleise in Vorarlberg sind wieder fit

Die Hitze der vergangenen Tage hat die Technik der ÖBB an ihre Grenzen gebracht. So verformten sich einige Bahngleise, auch in Vorarlberg. Am stärksten davon betroffen war der Bereich des Bahnhofs Götzis. Zwar konnten die Züge weiterhin durch den Bahnhof rollen, allerdings nur mit verringertem Tempo, es kam in den vergangenen Tagen daher immer wieder zu kleineren Verzögerungen.