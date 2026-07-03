Bahngleise in Vorarlberg sind wieder fit

Die Hitzewelle hat auch bei der Bahn-Infrastruktur im Ländle für Probleme gesorgt, so verformten sich einige Bahngleise. Nun können die Züge aber wieder ungehindert dahinrollen.
Die Hitze der vergangenen Tage hat die Technik der ÖBB an ihre Grenzen gebracht. So verformten sich einige Bahngleise, auch in Vorarlberg. Am stärksten davon betroffen war der Bereich des Bahnhofs Götzis. Zwar konnten die Züge weiterhin durch den Bahnhof rollen, allerdings nur mit verringertem Tempo, es kam in den vergangenen Tagen daher immer wieder zu kleineren Verzögerungen.
Nun aber sind die Weichen-Verwerfungen Geschichte, die Gleise konnten neu ausgerichtet werden. Somit gibt es auch im Bahnverkehr keine Behinderungen mehr, alles läuft wieder planmäßig.
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