Rekord-WM der Eigentore: Einer erzielte gar zwei!

Am Donnerstag war‘s genau 32 Jahre her, dass Kolumbiens Nationalspieler Andrés Escobar am 2. Juli 1994 erschossen wurde, nachdem er wenige Tage zuvor bei der WM in den USA eine Flanke unglücklich zum 0:1 ins eigene Tor abgefälscht hatte. Für viele war der 27-Jährige der Hauptschuldige des Scheiterns in der Gruppenphase, wurde nur zehn Tage nach dem Spiel auf offener Straße erschossen. Schwarze Tage in der Geschichte der Weltmeisterschaften, bei denen die nunmehige 2026er-Edition jetzt mit bereits 13 Eigentoren den bisherigen Rekord von 2018 übertroffen hat.