Steuern für sechsfache Pension vom Amt gefordert

7360 Euro Pension – das wünscht sich jeder! Allerdings nicht, wenn man den Betrag nicht bekommt, sondern nur dafür Steuern zahlen soll. Genauso war es einem Natternbacher (71) widerfahren. Was der Grund für die extrem hohen Forderungen war, und wie man sich schützen kann, lesen Sie in der „Krone“.
„Es ist eine Frechheit, dass das nicht überprüft wird. Das grenzt schon an Abzocke. Wenn sich jemand den Bescheid nicht anschaut und das einfach zahlt – so was darf nicht passieren!“ Gottfried Oberndorfer ist fuchsteufelswild – und das nicht ohne Grund. Der Pensionist aus Natternbach hatte seine Arbeitnehmerveranlagung eingereicht. Als ihm am Mittwoch der Bescheid ins Haus flatterte, stockte dem 71-Jährigen der Atem: „Da stand, dass ich bis 15. August 962 Euro nach- und noch ein bisschen mehr für das Jahr 2026 vorauszahlen muss“, erzählt der Natternbacher.
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