Neue Allianz gegen den Fachkräftemangel

Der Sprung zur Fachkraft im eigenen Betrieb

Wie die Weiterbildung im Rahmen des Aktionsplans konkret aussehen könnte, wurde anhand von zwei Beispielen aufgezeigt. Zum einen gibt es das Modell 1 (Weiterbildungsteilzeit): Eine Assistentin in einem mittelständischen Unternehmen will die Abschlussprüfung zur Buchhalterin ablegen. Da der Vorbereitungskurs zeitintensiv ist, reduziert sie ihre Arbeitszeit im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber um 40 Prozent. Finanziell abgefedert wird dies durch das Weiterbildungsgeld des AMS: Bei einem vorherigen Bruttoeinkommen von 3.200 Euro erhält sie täglich 21,60 Euro. Die Kurskosten deckt der Vorarlberger Bildungszuschuss. Das Ergebnis ist eine klassische Win-win-Situation: Brigitte bleibt im Unternehmen, sichert ihre Existenz und der Betrieb gewinnt eine qualifizierte Buchhalterin aus den eigenen Reihen.