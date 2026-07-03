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Ermittlungen gegen Polizisten nach Verfolgungsjagd

Vorarlberg
03.07.2026 12:01
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz vor rund zwei Wochen in der Vorarlberger Gemeinde Ludesch wird nun gegen einen Polizeibeamten ermittelt: Eine Streife hatte einen 15-jährigen Mopedlenker quer über ein Feld verfolgt, bis der Teenie zu Sturz kam. Die Aktion wurde gefilmt. 

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Vor zwei Wochen sorgte das Video der Verfolgungsjagd in Ludesch in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Nun wird gegen einen der beiden beteiligten Polizeibeamten ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch leitete bereits ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung unter Ausnützung einer Amtsstellung ein. Untersucht wird die Angelegenheit aber nicht von der Vorarlberger Polizei, sondern vom Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK).   

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Unklarer Ablauf
Wie berichtet, fiel den Beamten in Ludesch damals der Mopedlenker auf, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und wollten den Jugendlichen stoppen, der aber floh – und zwar schließlich quer über ein Feld. Bis ihm das Polizeiauto den Weg abschnitt und er stürzte. In weiterer Folge stieg erst die Polizeibeamtin, die am Beifahrersitz gesessen war, aus. Später dann auch der das Auto lenkende Beamte. Dieser brachte den Teenager dann zu Boden – wie genau, ist aber aus dem Videomaterial nicht ersichtlich.

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