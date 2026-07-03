Ermittlungen gegen Polizisten nach Verfolgungsjagd

Unklarer Ablauf

Wie berichtet, fiel den Beamten in Ludesch damals der Mopedlenker auf, weil er ohne Kennzeichen unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und wollten den Jugendlichen stoppen, der aber floh – und zwar schließlich quer über ein Feld. Bis ihm das Polizeiauto den Weg abschnitt und er stürzte. In weiterer Folge stieg erst die Polizeibeamtin, die am Beifahrersitz gesessen war, aus. Später dann auch der das Auto lenkende Beamte. Dieser brachte den Teenager dann zu Boden – wie genau, ist aber aus dem Videomaterial nicht ersichtlich.