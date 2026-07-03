Stark! Zwei Ländle-Asse stehen schon im Halbfinale

Zwei Ländle-Youngster jagen auf den Sandplätzen des Sporthotels Kurz in Oberpullendorf ihre Premieren-Staatsmeistertitel. Bislang lief für den 20-jährigen Harder Joel Schwärzler und den 18-jährigen Hohenemser Maxi Taucher alles nach Plan. Am Samstag soll nun der vorletzte Schritt Richtung ÖM-Krone folgen.
Für Joel Schwärzler lebt der Traum vom ersten Staatsmeistertitel weiter. Im burgenländischen Oberpullendorf setzte sich der Harder am Freitag im Viertelfinale gegen Lokalmatador Alexander Wagner nach 76 Spielminuten mit 6:4 und 6:3 durch. In der Runde der letzten vier trifft der 20-Jährige nun auf Alexander Gschiel, der beim Stand von 6:7 und 4:4 von der Aufgabe Patrick Ofners profitierte und kampflos weiterkam.
Sieg im Vorarlberger Duell
Ebenfalls in Oberpullendorf im Einsatz ist Rollstuhl-Ass Maximilian Taucher. Der 18-jährige Hohenemser gewann das Vorarlberger Generationenduell mit Thomas Flax problemlos 6:2 und 6:0 und steht damit ebenfalls bereits im Semifinale. Dort geht es für „Maxi“ heute am Samstag den Steirer Martin Hörz-Weber.
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