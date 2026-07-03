Stark! Zwei Ländle-Asse stehen schon im Halbfinale

Für Joel Schwärzler lebt der Traum vom ersten Staatsmeistertitel weiter. Im burgenländischen Oberpullendorf setzte sich der Harder am Freitag im Viertelfinale gegen Lokalmatador Alexander Wagner nach 76 Spielminuten mit 6:4 und 6:3 durch. In der Runde der letzten vier trifft der 20-Jährige nun auf Alexander Gschiel, der beim Stand von 6:7 und 4:4 von der Aufgabe Patrick Ofners profitierte und kampflos weiterkam.