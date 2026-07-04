„Ich wollte ihm mit dem Messer nur Angst einjagen“

„Ich wollte ihm damit nur Angst einjagen“

Im Prozess schildert die Arbeitslose die Geschehnisse von damals in Feldkirch-Nofels. Sie sei zu Besuch in Vorarlberg gewesen, als plötzlich Schreie aus einem Auto drangen. Wie sich herausstellte, ein Streit zwischen einer Bekannten und deren Freund. Sie sei hingelaufen, dazwischengegangen – mit einem Klappmesser. „Ich wollte ihm damit nur Angst einjagen. Leider habe ich ihn getroffen“, gibt die 22-Jährige zu. Während ihr Verteidiger von einer Affekthandlung und nur einer einzigen Stichbewegung spricht, berichtet das Opfer von sieben bis acht Angriffen. Fakt ist, dass der 45-jährige Bauarbeiter eine vier bis fünf Zentimeter tiefe Wunde am Arm erlitten hat.