So denkt Landeschefin Edtstadler über Ekel-Chats

Der Skandal um Chats aus WhatsApp-Gruppen der konservativen Schülerunion zieht weitere Kreise. Der Obmann der Salzburger Schülervertretung hielt sich in Chats für besonders erhaben, teilte rassistische Bilder („Fakt ist: N**** sind nicht die hellsten“), oder sexistische Botschaften wie „Frauenrechte, Nein danke“. Die „Krone“ berichtete über den Vorfall.