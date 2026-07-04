So denkt Landeschefin Edtstadler über Ekel-Chats

Die ekelhaften, frauenverachtenden und rassistischen Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe der Schülerunion haben Spuren hinterlassen. Weil die Schülerunion sehr ÖVP-nahe ist und ihr Salzburger Obmann sogar Volkspartei-Funktionär war, bezieht Landeshauptfrau Karoline Edtstadler jetzt Stellung ...
Der Skandal um Chats aus WhatsApp-Gruppen der konservativen Schülerunion zieht weitere Kreise. Der Obmann der Salzburger Schülervertretung hielt sich in Chats für besonders erhaben, teilte rassistische Bilder („Fakt ist: N**** sind nicht die hellsten“), oder sexistische Botschaften wie „Frauenrechte, Nein danke“. Die „Krone“ berichtete über den Vorfall.
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