„Österreich erreichte nicht das Level der EM 2024“

Ich hatte gehofft, dass Österreichs Team die Top-Nationen Argentinien und Spanien mehr fordern kann. Zur absoluten Spitzenklasse fehlte doch ein gutes Stück. Das hohe Level der EURO 2024 erreichte die Mannschaft von Ralf Rangnick in den USA nicht.
Als Spieler und als Trainer hatte ich schon den einzigartigen Flair von Fußball-Weltmeisterschaften erlebt. Jetzt war es meine erste WM auf der Medienseite. Es war viel Aufwand, richtig intensiv. Aber es hat mir riesigen Spaß gemacht. Besonders die Zusammenarbeit mit Rainer Pariasek war wirklich sehr gut.
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