„Österreich erreichte nicht das Level der EM 2024“

Als Spieler und als Trainer hatte ich schon den einzigartigen Flair von Fußball-Weltmeisterschaften erlebt. Jetzt war es meine erste WM auf der Medienseite. Es war viel Aufwand, richtig intensiv. Aber es hat mir riesigen Spaß gemacht. Besonders die Zusammenarbeit mit Rainer Pariasek war wirklich sehr gut.