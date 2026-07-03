Die Pioneers Vorarlberg kennen ihren ersten Gegner

In den vergangenen Tagen machten die Pioneers Vorarlberg ihren Kader für die am 18. September beginnende ICE Hockey League-Saison Stück für Stück öffentlich. Am Freitag verrieten die Feldkircher auch, wann man dem Team erstmals auf die Kufen schauen kann.
Die bislang letzte Neuverpflichtung der Vorarlberger ist der 27-jährige US-Verteidiger Logan Britt. Der Linksschütze aus Illinois war in den vergangenen beiden Saisonen in der nordamerikanischen ECHL bei den Reading Royals und den Orlando Solar Bears engagiert und machte in 117 Spielen fünf Tore und 27 Assists. Die Pioneers sind für den 1,88-Meter-Mann die erste Station in Europa.
Vier Gegner stehen bereits fest
Seit Freitag ist auch klar, wann man Britt und seinen Teamkollegen erstmals in einem Match auf die Kufen schauen kann. Am 18. August – also exakt einen Monat vor dem Auftakt der ICE Hockey League – starten die Feldkircher um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel in der Vorarlberghalle gegen den HC Thurgau in die Preseason. Fünf Tage später fologt ein Auswärtstest beim EHC Kloten. Am 25. August gastieren die GCK Lion im Ländle und am 4. September kommen die Ravensburg Towerstars nach Vorarlberg.
Wer wird der Headcoach?
Mittlerweile umfasst der Kader der Feldkircher zwei Goalies, sechs Verteidiger und zehn Angreifer – bleibt zu hoffen, dass sich auch bald ein Headcoach findet, der die Truppe möglichst rasch ligafit macht...
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