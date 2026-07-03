Die Pioneers Vorarlberg kennen ihren ersten Gegner

Vier Gegner stehen bereits fest

Seit Freitag ist auch klar, wann man Britt und seinen Teamkollegen erstmals in einem Match auf die Kufen schauen kann. Am 18. August – also exakt einen Monat vor dem Auftakt der ICE Hockey League – starten die Feldkircher um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel in der Vorarlberghalle gegen den HC Thurgau in die Preseason. Fünf Tage später fologt ein Auswärtstest beim EHC Kloten. Am 25. August gastieren die GCK Lion im Ländle und am 4. September kommen die Ravensburg Towerstars nach Vorarlberg.