Wohin mit der Mülltonne? Neues OGH-Urteil regt auf

Als mehrere Wohnungseigentümer vor neun Jahren im Raum Faaker See in ein schmuckes Haus mit vier Einheiten gezogen sind, dürfte noch alles in Ordnung gewesen sein. Schließlich hat das Anwesen alles, was das Herz begehrt – vier Carports, vier Parkplätze, einen Gehweg, Grünflächen, einen Kinderspielplatz und einen Müllraum.