Wohin mit der Mülltonne? Neues OGH-Urteil regt auf

Ein Abfallbehälter-Standplatz kann zur Standpunkt-Frage werden: In Kärnten eskalierte ein Nachbarschaftsstreit darüber, ob die Tonnen im Müllhaus stehen müssen oder nicht. Drei Gerichtsinstanzen haben sich mit der Müffel-Causa beschäftigt – jetzt gibt es eine rechtskräftige Entscheidung, die überrascht.
Als mehrere Wohnungseigentümer vor neun Jahren im Raum Faaker See in ein schmuckes Haus mit vier Einheiten gezogen sind, dürfte noch alles in Ordnung gewesen sein. Schließlich hat das Anwesen alles, was das Herz begehrt – vier Carports, vier Parkplätze, einen Gehweg, Grünflächen, einen Kinderspielplatz und einen Müllraum.
Doch just an diesem entzündete sich ein veritabler Nachbarschaftsstreit, der vom Bezirksgericht Villach über das Landesgericht Klagenfurt bis hin zum Obersten Gerichtshof führte.
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