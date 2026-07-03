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Von „Vinc“ zu „Blacky“

Feurstein fühlt sich in seinem neuen Revier wohl

Ski Alpin
03.07.2026 18:55
Lukas Feurstein macht auch mit dem Fußball ausgezeichnete Figur.
Lukas Feurstein macht auch mit dem Fußball ausgezeichnete Figur.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Porträt von Peter Weihs
Von Marcel Santner und Peter Weihs

Sichtlich wohl fühlten sich in den vergangenen Tagen einige ÖSV-Skiherren am Wörthersee. Beim gemeinsamen Trainingscamp im Hotel Werzers in Pörtschach konnten Manuel Feller, Marco Schwarz, Stefan Brennstein und Patrick Feurstein viel Kraft tanken. Neu mit dabei im Team: Feursteins Cousin Lukas, der im Vorjahr noch Teamkollege von Vinc Kriechmayr und Co. war.

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„Das mit dem Riesentorlauf hat in der vergangenen Saison nicht so hingehauen, wie wir uns das vorgestellt haben“, macht Lukas Feurstein kein Hehl daraus, dass ihm 38 Weltcuppunkte in jener Disziplin, in der er sich 2021 zum Juniorenweltmeister gekrönt hatte, zu wenig waren. Darum wechselt der 25-Jährige vor der WM-Saison aus der WC1-Trainingsgruppe rund um Speed-Ass Vincent Kriechmayr in die „WC3“.

Die WC3-Gruppe fühlte sich am Wörthersee wohl.
Die WC3-Gruppe fühlte sich am Wörthersee wohl.(Bild: GEPA)

Wiedersehen mit Josh und Cousin
„Mein Fokus liegt vor allem auf Super-G und Riesentorlauf“, erklärt Lukas, der nun nicht nur wieder mit Cousin Patrick vereint ist, sondern auch seinen langjährigen Zimmerkollegen Josh Sturm, sowie Stefan Brennsteiner und Manuel Feller als Gruppenkollegen hat. „Insbesondere in der Vorbereitung soll der Riesentorlauf wieder verstärkt in den Mittelpunkt rücken.“ Etwas, das insbesondere in der vergangenen Saison – teils auch wetterbedingt – nicht so ganz der Fall war.

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Perfekter Sparringpartner
Ebenfalls Teil der WC3-Gruppe und beim Trainingslager im Hotel Werzers am Wörthersee mit dabei: Marco „Blacky“ Schwarz. „Mit ihm habe ich einen super Sparringpartner, was die Disziplinen angeht“, freut sich der Zollsportler, der im Winter 2025/26 mit dem sechsten Rang im Super-G von Copper Mountain und dem zehnten Platz im Riesentorlauf von Beaver Creek zweimal in die Top-10 fahren konnte. Bei Olympia in Bormio kam er aber nicht über die Rolle als Ersatzfahrer hinaus. „Ich konnte mir schon von Vince Kriechmayr viel abschauen – ein absolut professioneller Athlet und denke, dass ich auch von Blacky einiges lernen kann, wir uns aber auch gegenseitig pushen.“

Feurstein tippt auf Frankreich
Das WM-Aus des ÖFB-Teams verfolgte der ehemalige Spieler des FC Bizau, der auf eine Überraschung gegen Spanien im Kreise seiner Teamkollegen. Wer wird jetzt Weltmeister? „Ich habe auf Frankreich getippt.“

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