Feurstein fühlt sich in seinem neuen Revier wohl

Perfekter Sparringpartner

Ebenfalls Teil der WC3-Gruppe und beim Trainingslager im Hotel Werzers am Wörthersee mit dabei: Marco „Blacky“ Schwarz. „Mit ihm habe ich einen super Sparringpartner, was die Disziplinen angeht“, freut sich der Zollsportler, der im Winter 2025/26 mit dem sechsten Rang im Super-G von Copper Mountain und dem zehnten Platz im Riesentorlauf von Beaver Creek zweimal in die Top-10 fahren konnte. Bei Olympia in Bormio kam er aber nicht über die Rolle als Ersatzfahrer hinaus. „Ich konnte mir schon von Vince Kriechmayr viel abschauen – ein absolut professioneller Athlet und denke, dass ich auch von Blacky einiges lernen kann, wir uns aber auch gegenseitig pushen.“