Bittere Ausfälle trüben Sturms Camp-Abschluss

Der Vizemeister beendet seinen Aufenthalt in Irdning mit einem 2:2 im Test gegen Kosice. Dabei gab´s eine schwere Knieverletzung. Das war der nächste Dämpfer nach der wochenlangen Pause für die polnische Nationalteam-Aktie der Ingolitsch-Truppe.
Nach dem 5:0 gegen Mura und dem 2:6 gegen Cherkasy schloss Sturm das Camp in Irdning gegen Kosice (den Achten der Slowakei) mit einem 2:2 ab. „Wir sind noch nicht hundertprozentig eingespielt, hätten aber gewinnen müssen“, sagte Coach Fabio Ingolitsch. Nachsatz: „Die Reaktion auf den letzten Test war erfreulich.“
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