Bittere Ausfälle trüben Sturms Camp-Abschluss

Nach dem 5:0 gegen Mura und dem 2:6 gegen Cherkasy schloss Sturm das Camp in Irdning gegen Kosice (den Achten der Slowakei) mit einem 2:2 ab. „Wir sind noch nicht hundertprozentig eingespielt, hätten aber gewinnen müssen“, sagte Coach Fabio Ingolitsch. Nachsatz: „Die Reaktion auf den letzten Test war erfreulich.“