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Gerichtsentscheid: Allpaletty muss schließen

Vorarlberg
03.07.2026 15:45
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Konkursverfahren über das Vorarlberger Unternehmen Allpaletty GmbH wurde bereits eröffnet, nun entschied das Gericht, dass die Firma zusperren muss. Die Folgen für die Gläubiger sind ungewiss. 

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Vor rund einer Woche wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren über das Vermögen des Harder Unternehmens Allpaletty GmbH eröffnet. Damals war noch nicht klar, ob die Firma, die mit Euro-Paletten, Gitterboxen, Einwegpaletten und Hygienepaletten handelt,  weitergeführt werden kann oder nicht.

Nun hat das Gericht dagegen entschieden und die Schließung angeordnet. Der Schuldenstand beträgt satte 1,5 Millionen Euro, 80 Gläubiger sind von der Pleite betroffen. Wie die Wirtschaftspresseagentur berichtet, ist noch offen, ob die Gläubiger komplett leer ausgehen oder doch noch etwas erhalten. 

Werk in der Ukraine
Das Unternehmen hat im Jahr 2017 auch eine Niederlassung in der Ukraine gegründet, seit vielen Jahren gibt es aber keine geschäftliche oder eigentumsrechtliche Verbindung mehr zu dem Werk im Osten, dieses ist von der Pleite auch nicht betroffen. 

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