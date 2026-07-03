„Schuhe wie barfuß“schlittert in den Konkurs

Nach Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 156.500 Euro. Von der Insolvenz sind aktuell sechs Gläubiger sowie fünf Dienstnehmer betroffen, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung im Unternehmen beschäftigt waren. Die genauen Ursachen für den plötzlichen Vermögensverfall sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Erhebungen.