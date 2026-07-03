Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

156.500 Euro im Minus

„Schuhe wie barfuß“schlittert in den Konkurs

Vorarlberg
03.07.2026 10:25
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein bekannter Name der regionalen Schuhbranche steht vor einer ungewissen Zukunft: Über das Vermögen der Schuhe wie barfuß Handels GmbH mit Sitz in der Feldkircher Gemeindegutsstraße wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Der Antrag auf Einleitung des Verfahrens wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger eingebracht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 156.500 Euro. Von der Insolvenz sind aktuell sechs Gläubiger sowie fünf Dienstnehmer betroffen, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung im Unternehmen beschäftigt waren. Die genauen Ursachen für den plötzlichen Vermögensverfall sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Erhebungen.

Privatkonkurs des Geschäftsführers im Februar
Ein Blick auf die Führungsebene des Betriebs wirft zusätzliche Fragen auf: Über das persönliche Vermögen des Geschäftsführers wurde bereits am 9. Februar dieses Jahres ein eigenständiges Konkursverfahren eröffnet. Inwiefern diese private Insolvenz mit den finanziellen Problemen der GmbH verflochten ist, muss nun im Detail geprüft werden.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Dr. Gerhard Scheidbach bestellt. Er wird nun die wirtschaftliche Lage des Schuhhändlers analysieren und darüber entscheiden, ob und in welcher Form eine Fortführung des Unternehmens überhaupt möglich und wirtschaftlich tragbar ist.

Gläubigerforderungen bis 13. Juli 2026
Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zum 13. Juli 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) anmelden. Die erste gerichtliche Prüfungstagsatzung wurde vom Landesgericht Feldkirch für den 27. August 2026 anberaumt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
03.07.2026 10:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
17° / 25°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
18° / 25°
Symbol wolkig
Feldkirch
17° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.275 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.443 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
109.439 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1029 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
831 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
810 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Mehr Vorarlberg
156.500 Euro im Minus
„Schuhe wie barfuß“schlittert in den Konkurs
Starker Auftritt
Schwärzler mit drei Siegen an einem einzigen Tag
Fahrer verletzt
Pkw kracht in Lochau gegen Begrenzungsmauer
Streit eskalierte
Mutter (43) attackierte Polizisten: „Ich sah rot!“
Mit oder ohne Stüssi
„Team Vorarlberg“ will erneut um Trikots mitfahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf