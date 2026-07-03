„Schuhe wie barfuß“schlittert in den Konkurs

Ein bekannter Name der regionalen Schuhbranche steht vor einer ungewissen Zukunft: Über das Vermögen der Schuhe wie barfuß Handels GmbH mit Sitz in der Feldkircher Gemeindegutsstraße wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Der Antrag auf Einleitung des Verfahrens wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger eingebracht.
Nach Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 156.500 Euro. Von der Insolvenz sind aktuell sechs Gläubiger sowie fünf Dienstnehmer betroffen, die zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung im Unternehmen beschäftigt waren. Die genauen Ursachen für den plötzlichen Vermögensverfall sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Erhebungen.
Privatkonkurs des Geschäftsführers im Februar
Ein Blick auf die Führungsebene des Betriebs wirft zusätzliche Fragen auf: Über das persönliche Vermögen des Geschäftsführers wurde bereits am 9. Februar dieses Jahres ein eigenständiges Konkursverfahren eröffnet. Inwiefern diese private Insolvenz mit den finanziellen Problemen der GmbH verflochten ist, muss nun im Detail geprüft werden.
Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Dr. Gerhard Scheidbach bestellt. Er wird nun die wirtschaftliche Lage des Schuhhändlers analysieren und darüber entscheiden, ob und in welcher Form eine Fortführung des Unternehmens überhaupt möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
Gläubigerforderungen bis 13. Juli 2026
Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zum 13. Juli 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) anmelden. Die erste gerichtliche Prüfungstagsatzung wurde vom Landesgericht Feldkirch für den 27. August 2026 anberaumt.
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