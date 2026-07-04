Aufsteiger Austria muss gleich 27 Tore „ersetzen“

Klare Prioritätenliste

Der aktuellste Neuzugang Precious Benjamin ist nach einem – im Trainerlager in Lech erlittenen – Schlag gegen das Knie verletzt und wird auch am Samstag (17) im Doppeltest gegen Vaduz und FC St. Gallen (gespielt wird jeweils eine Halbzeit) in Trübbach fehlen. Sportdirektor Dieter Alge bekräftigt, dass ein zusätzlicher Stürmer – neben einem rechten Verteidiger – auf der Prioritätenliste ganz oben steht. Unklar ist, ob man den Abgang von Wade ersetzt. Alge sieht dafür keine Dringlichkeit. „Wir sind im zentralen Mittelfeld sehr gut aufgestellt. Mit Pius Gabher und Dion Kacuri bzw. mit Lord Afrifa und Sasha Delaye ist die Sechser- bzw. Achterposition doppelt besetzt.“