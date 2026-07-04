Staatsanwalt ermittelt wieder gegen Bürgermeister

Rechtliche Vorgaben missachtet?

Nachdem die Justizbehörden bereits ein jahrelanges, medienwirksames Verfahren rund um ein Bauprojekt in der Fohrenburgstraße führen, wirft jetzt also eine weitere Causa einen Schatten auf die Amtsführung des Bludenzer Stadtchefs. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht, dass bei der Genehmigung einer Wohnanlage rechtliche Vorgaben missachtet und behördliche Spielräume unzulässig gedehnt wurden. Bestätigt sich der Anfangsverdacht, dürfte sich das Stadtoberhaupt also erneut wegen Amtsmissbrauchs vor dem Landesgericht wiederfinden. Für Simon Tschann, der stets betont hat, sich auf die Experten seiner Baurechtsabteilung verlassen zu haben, gilt die Unschuldsvermutung.