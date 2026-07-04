Privatjet statt Linienflug: Kritik an Politreise

Eine Delegation von Oberösterreichs Wirtschaftskammer und Landesregierung war zwei Tage in Polen – prominente Politnamen inklusive. Die Wahl des Transportmittels – Privat-Charter statt Linienflug – ist umstritten und wird diskutiert. Die „Krone“ schaute sich die Sache genauer an.
Kaum einen Monat ist das von Land OÖ und Stadt Linz ausgegebene „Flughafen-Manifest“ alt. Darin wurden „politische und städtische Institutionen sowie angeschlossene Betriebe“ aufgefordert, Dienstreisen über den Linzer Airport abzuwickeln. Die Wirtschaftskammer (WK) steht dahinter, um die mit Steuergeld gestützte Verbindung Linz-Frankfurt zu beleben.
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