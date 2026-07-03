Pkw kracht in Lochau gegen Begrenzungsmauer

Am frühen Freitagmorgen verlor ein Autofahrer auf der Bregenzer Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Mauer und wurde quer über die Fahrbahn geschleudert. Ein Zaun stoppte den Pkw rund einen Meter vor den Gleisen. Der Mann kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.
Der Pkw-Lenker war gegen 4.30 Uhr auf der Bregenzer Straße in Lochau unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache die Herrschaft über sein Auto verlor.
Der Wagen prallte zunächst heftig gegen eine Straßenmauer und eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Ein Begrenzungszaun stoppte den Pkw unmittelbar vor den Gleisanlagen der ÖBB.
Ins LKH Bregenz gebracht
Der Fahrer zog sich bei der heftigen Kollision Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert werden.
Die L190 war während der medizinischen Erstversorgung des Lenkers und der Unfallaufnahme durch die Polizei komplett gesperrt. Am Unfallwagen entstand erheblicher Sachschaden.
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