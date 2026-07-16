Kärntner verlost sein rollstuhlgerechtes Auto

Josef Sutter weiß, wie schnell sich ein Leben verändern kann. Aufgrund eines Tumors ist der Kärntner auf einen Rollstuhl angewiesen. Nun verlost er sein „Spezialauto“.
„Ich habe mir gedacht: Warum nicht einmal einen anderen Weg gehen und das Auto verlosen?“, erzählt Josef Sutter. Bis 2020 führte der 65-Jährige ein aktives Leben, arbeitete im Projektmanagement und betrieb nebenbei mit seiner Frau ein Gasthaus. Doch dann der Schock: Ärzte entdeckten einen Abszess zwischen dem fünften und siebten Brustwirbel. „Nach drei Tagen wurde mir gesagt, ich soll mich damit anfreunden, dass der Rollstuhl mein Freund wird.“
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