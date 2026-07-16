Kärntner verlost sein rollstuhlgerechtes Auto

„Ich habe mir gedacht: Warum nicht einmal einen anderen Weg gehen und das Auto verlosen?“, erzählt Josef Sutter. Bis 2020 führte der 65-Jährige ein aktives Leben, arbeitete im Projektmanagement und betrieb nebenbei mit seiner Frau ein Gasthaus. Doch dann der Schock: Ärzte entdeckten einen Abszess zwischen dem fünften und siebten Brustwirbel. „Nach drei Tagen wurde mir gesagt, ich soll mich damit anfreunden, dass der Rollstuhl mein Freund wird.“