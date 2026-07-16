Beliebter Gastronom bei Unfall verunglückt

Zu einem tragischen Unfall ist es in der Nacht auf Donnerstag am Klopeiner See gekommen. Ein beliebter Gastronom (50) erlag seinen Verletzungen. Die Region steht unter Schock.
Aus bisher unbekannter Ursache dürfte der 50 Jahre alte St. Kanzianer in der Nacht auf Donnerstag auf einer Gemeindestraße zwischen Grabelsdorf und Mökriach mit seinem Motorrad gestürzt sein.
„Der Unfall ereignete sich zwischen 2.30 Uhr und 5.45 Uhr. Dann wurde er von einem vorbeifahrendem Mann gefunden“, bestätigt ein Polizist. Der Passant verständigte sofort die Rettung. Der eintreffende Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen.
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