Leblos aus dem Wasser gezogen: Badegast reanimiert

Schock am Donnerstagnachmittag im Schafbergbad in Wien-Währing: Ein Badegast wurde gegen 13 Uhr leblos in einem Becken entdeckt. Mitarbeiter leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein.
Laut ersten Informationen erlitt der rund 40 Jahre alter Badegast einen Herz-Kreislauf-Stillstand und musste noch vor Ort reanimiert werden. Mitarbeiter des Freibads entdeckten den Mann gegen 13 Uhr leblos im Wasser treibend. Sie zogen ihn sofort aus dem Becken und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Dabei kam auch ein Defibrillator zum Einsatz.
Wenig später traf die Wiener Berufsrettung ein und übernahm die Reanimation. Der Mann wurde anschließend unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Polizei und Rettung bestätigten den Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.