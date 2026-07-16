Leblos aus dem Wasser gezogen: Badegast reanimiert

Laut ersten Informationen erlitt der rund 40 Jahre alter Badegast einen Herz-Kreislauf-Stillstand und musste noch vor Ort reanimiert werden. Mitarbeiter des Freibads entdeckten den Mann gegen 13 Uhr leblos im Wasser treibend. Sie zogen ihn sofort aus dem Becken und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Dabei kam auch ein Defibrillator zum Einsatz.