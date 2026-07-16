Diskussion um Pferde am Villacher Kirchtag

Bald könnte der Umzug am Villacher Kirchtag tier-frei sein. Aktuell wird, wie berichtet, diskutiert, ob die Gefahr durch die teilnehmenden Pferde zu groß ist. Landes-Pferdezuchtverband meldet sich mit Reaktion zu Wort.
Der traditionelle Umzug beim Villacher Kirchtag lockt jährlich zigtausende Trachtenträger. Pferde, die Brauereiwagen ziehen oder hübsche Laderinnen tragen, sind seit jeher ein fixer Bestandteil.
In den vergangenen Wochen ist aber eine Diskussion entbrannt, ob die Pferde künftig nicht mehr am Umzug teilnehmen sollen. Denn wo feierwillige, winkende, rufende, ausgelassen feiernde Menschen zusammenkommen, würde auch die Gefahr bestehen, dass die Tiere scheuen und in ihrer Angst Menschen verletzen könnten. Ein Gutachten dazu steht aber noch aus.
„Die Diskussion ,Pferde zum Psychiater‘ schlägt wohl jedem Fass den Boden aus“, meldet sich nun Marjan Cik, Obmann des Landes-Pferdezuchtverbandes in einer Stellungnahme zu Wort. Pferde seien Sinnbilder einer bäuerlichen Kultur und haben den Menschen seit jeher im Alltag und bei der Arbeit begleitet. „Umso mehr verwundert mich nun die Diskussion, wenn man einerseits die Schönheit Kärntens mit seiner Kultur darstellen will, andererseits aber den Kulturträger Pferd zum Risiko erklärt.“ Zudem ziele die Zucht auf nervenstarke Pferde ab. Die Tiere würde dies bei zahlreichen Leistungsschauen unter Beweis stellen. Der Pferdezuchtverband stehe auch für sachliche Fachgespräche und Auskünfte zur Verfügung.
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