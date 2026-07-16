Diskussion um Pferde am Villacher Kirchtag

„Die Diskussion ,Pferde zum Psychiater‘ schlägt wohl jedem Fass den Boden aus“, meldet sich nun Marjan Cik, Obmann des Landes-Pferdezuchtverbandes in einer Stellungnahme zu Wort. Pferde seien Sinnbilder einer bäuerlichen Kultur und haben den Menschen seit jeher im Alltag und bei der Arbeit begleitet. „Umso mehr verwundert mich nun die Diskussion, wenn man einerseits die Schönheit Kärntens mit seiner Kultur darstellen will, andererseits aber den Kulturträger Pferd zum Risiko erklärt.“ Zudem ziele die Zucht auf nervenstarke Pferde ab. Die Tiere würde dies bei zahlreichen Leistungsschauen unter Beweis stellen. Der Pferdezuchtverband stehe auch für sachliche Fachgespräche und Auskünfte zur Verfügung.