Schweinebauern schlagen wegen Preisverfalls Alarm

Schon seit vergangenem Jahr leide die Wirtschaftlichkeit der Branche. „Wir sollten eigentlich zumindest kostendeckend produzieren, um Investitionen für die Zukunft tätigen zu können. Davon ist die österreichische Schweineproduktion aber weit entfernt. Aktuell büßen wir mit jedem Schwein bis zu 20 Euro ein. Unsere heimischen Familienbetriebe verlieren somit insgesamt jede Woche 1,6 Millionen Euro“, so der Obmann der Schweinehaltung Österreich, Franz Rauscher.