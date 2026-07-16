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Hier wurde das ÖFB-Team von Kap Verde „geschlagen“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.07.2026 15:30
Zwei Stars ihrer Länder bei dieser WM: Kap-Verde-Torwart Vozinha (links) und ...
Zwei Stars ihrer Länder bei dieser WM: Kap-Verde-Torwart Vozinha (links) und ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic.(Bild: AP/Rebecca Blackwell, Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In diesem WM-Vergleich zieht Österreich gegen Kap Verde recht deutlich den Kürzeren. Neben dem ÖFB-Team trat auch der Debütant aus Afrika im Turnierverlauf gegen beide Finalteilnehmer an – und konnte dabei jeweils überraschen. 

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Zwei Mannschaften haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika gegen beide Finalisten Spanien und Argentinien gespielt – Österreich und Kap Verde. Der WM-Debütant aus Afrika machte dabei die deutlich bessere Figur.

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Kap Verde sorgte in der Gruppenphase mit einem 0:0 gegen Spanien für die erste Sensation des Turniers und musste sich Argentinien im Sechzehntelfinale erst nach Verlängerung 2:3 geschlagen geben.

Sensation lag in der Luft
Dabei schaffte es der Underdog auch spielerisch zu überzeugen. Gegen Spanien gelang es etwa Torwart Vozinha sich mit zahlreichen Paraden in die Herzen der Fußballfans zu spielen und dabei ganz nebenbei zu einem Social-Media-Star zu werden.

Gegen Spanien war am Ende nichts zu holen.
Gegen Spanien war am Ende nichts zu holen.(Bild: Sepp Pail)

Auch gegen Lionel Messi und seine Argentinier lag eine Sensation in der Luft. Am Ende setzte sich der Favorit auch mit einer Portion Glück durch. Das ÖFB-Team hingegen war sowohl gegen Argentinien in der Gruppenphase (0:2) als auch im Sechzehntelfinale gegen Spanien (0:3) chancenlos.

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