„Geldkarusselle“: EINE Benko-Anklage ist zu wenig

Schärferer Blick auf „Geldkarusselle“

Bei der Signa plädierte Peschorn dafür, sich dem Thema „Geldkarussell“ näher zu widmen. Dass es in einem Fall zu einer Anklage kommen könnte, ist dem Leiter der Finanzprokuratur nicht genug: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es mehrere gibt, ist riesengroß.“ Was es aus seiner Sicht bräuchte, wäre insgesamt eine Änderung bei der Bilanzlegung, wo es eine Art „gelbe Karte“ geben sollte – auch als Warnung für Investoren.