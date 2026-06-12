Waffe, Haselsteiner: Dritte Anklage gegen Benko

Der Vorwurf des schweren Betruges betrifft, vereinfacht erklärt, folgenden Sachverhalt: Benko soll seinem väterlichen Freund Hans Peter Haselsteiner am 6. November 2023, in der Hochphase der Signa-Turbulenzen, über dessen Stiftung noch 4,99 Millionen Euro für die Signa Holding herausgelockt und per persönlicher, notariell beglaubigter Garantieerklärung dafür geradegestanden haben. Das Geld war zur Rettung der Signa-Tochter Sportscheck gedacht, die kurz darauf dennoch in die Pleite schlitterte. Aus Sicht der WKStA soll Benko eine „wahrheitswidrige Garantieerklärung“ abgegeben haben.