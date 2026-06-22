Benkos Signa: „Staubsauger dann gleich anwerfen“

Gewinne auf dem Papier

Die Loch-auf-Loch-zu-Politik im intransparenten Signa-Konglomerat hätte nach Ansicht von Ermittlern durchaus auffallen können. Insider zeigen sich wenig verwundert. Immerhin habe die Gruppe schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der Zinswende zum Teil mehr als zehn Prozent Zinsen an einen Geldgeber bezahlt. Die Ursache der Liquiditätsprobleme ist für Beobachter ebenfalls schon länger klar erkennbar gewesen: Die Gewinne in der Signa-Gruppe entstanden nicht, weil mehr Geld eingenommen als ausgegeben worden wäre; vielmehr wurden Gewinne auf dem Papier produziert, indem Liegenschaften mit ausgesuchten Bewertungsagenturen aufgewertet wurden. Aufgrund ebendieser Aufwertungsgewinne fehlte es im Konzern an vielen Ecken und Enden an Liquidität: Das Aufwerten von Liegenschaften schafft kein neues Geld.