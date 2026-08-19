Sohn trat gegen Kopf von Vater: „Wie beim Fußball“

Kiefer- und Jochbeinbruch

Doch das Streitgespräch artete in Handgreiflichkeiten aus. Nach einem Schubser lag der Vater auf dem Boden. Der 35-Jährige trat gegen das Gesicht des Mannes. Offenbar mehrfach, wie ein Nachbar beobachtete: „Es war wie ein Freistoß beim Fußball“, sagte er im Zeugenstand. Die Fußtritte hatten schmerzhafte Folgen: Das Opfer erlitt einen Bruch des Jochbeins sowie des Oberkiefers.