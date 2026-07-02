Razzien in Wien: Schwarzarbeit bei Winterdienst

Großeinsatz in Wien und Niederösterreich: Im Auftrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat die Finanzpolizei am Dienstag gleich 21 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Der Verdacht: organisierte Schwarzarbeit in einem Winterdienst-Unternehmen – und das offenbar im großen Stil.
Im Visier der Ermittler stehen Verantwortliche eines Winterdienst-Betriebs, die laut Verdacht seit mindestens 2017 systematisch Arbeiterinnen und Arbeiter für Schneeräumungen eingesetzt haben sollen – ohne diese sozialversicherungsrechtlich anzumelden. Besonders brisant: Zu den Auftraggebern sollen vor allem öffentliche Stellen und Wiener Hausverwaltungen gehört haben.
Konstruiertes Netz aus Scheinfirmen?
Die Ermittler gehen davon aus, dass zur Verschleierung ein ganzes Geflecht aus Scheinfirmen und Strohmännern aufgebaut worden sein könnte. Über gefälschte Rechnungen und fingierte Verträge soll die Weitergabe von Aufträgen an Subunternehmen nur vorgetäuscht worden sein. Ziel soll es gewesen sein, Sozialabgaben zu umgehen und gleichzeitig Bargeld für illegale Löhne zu beschaffen.
Der Zugriff erfolgte koordiniert unter Leitung der WKStA. Insgesamt waren 115 Einsatzkräfte beteiligt – darunter auch Spezialisten des Bundeskriminalamtes, Hundeführer des Zollamtes Österreich mit einem Geldspürhund sowie Beamte der Sicherheitspolizei.
Beweise, Bargeld – und überraschende Funde
Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler zahlreiche Unterlagen, Laptops, Handys sowie offenbar auch größere Bargeldbeträge sicher. Zusätzlich kam es zu weiteren überraschenden Funden: Auch Suchtmittel und verbotene Waffen wurden entdeckt und an die Polizei übergeben.
Die Ermittlungen laufen weiter. Aus ermittlungstaktischen Gründen halten sich die Behörden mit weiteren Details derzeit zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.