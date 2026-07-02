Razzien in Wien: Schwarzarbeit bei Winterdienst

Konstruiertes Netz aus Scheinfirmen?

Die Ermittler gehen davon aus, dass zur Verschleierung ein ganzes Geflecht aus Scheinfirmen und Strohmännern aufgebaut worden sein könnte. Über gefälschte Rechnungen und fingierte Verträge soll die Weitergabe von Aufträgen an Subunternehmen nur vorgetäuscht worden sein. Ziel soll es gewesen sein, Sozialabgaben zu umgehen und gleichzeitig Bargeld für illegale Löhne zu beschaffen.