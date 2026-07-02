Mann (43) in Trümmern in Venezuela entdeckt

Als das Gebäude einstürzte, war er gerade in seinem Wachhäuschen. Seine Rettung dauert nun schon seit drei Tagen an. Beteiligte Teams kommen aus Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, Mexiko, Portugal und den USA. Donnerstagfrüh waren die Rettungskräfte nur noch knapp einen Meter von Gil entfernt. Sie trugen vorsichtig weiter Trümmer ab, um weitere Einstürze in dem Schuttberg zu verhindern. Die Arbeit sei „ziemlich kompliziert“, sagte der Leiter des chilenischen Rettungsteams, Cristian Vera. „Es war nicht einfach, genau den Punkt zu erreichen, an dem sich das Opfer befindet.“