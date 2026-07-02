ÖFB-Ansage: „… dann können wir die Spanier ärgern“

„Diese Zeit hat mich sehr geprägt. Aber ich konnte auch sehr viel lernen und mitnehmen. Ich konnte mich als Spieler und als Person weiterentwickeln“, sagte Alaba. Auch in den Wochen vor der WM hatte er immer wieder mit kleineren Problemen am hinteren Oberschenkel zu kämpfen. In den drei bisherigen Turnierspielen war er nie länger als bis zur 68. Minute im Einsatz. Im Detail wollte der Routinier nicht darauf eingehen, ob er sich für 90 oder mehr Minuten gegen Spanien bereit sehe. „Ich fühle mich gut.“