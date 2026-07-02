Mutter und Sohn lagen tot in trockenem Bachbett

Auto stand noch auf dem Parkplatz

Rund 100 Meter oberhalb des Fundortes entdeckten die Einsatzkräfte einen Rucksack mit den Autoschlüsseln der Frau sowie eine Tasche mit einer Drohne. Nach Angaben der Ermittler stützen die Aufnahmen der Drohne die Annahme, dass Mutter und Sohn zu einer Wanderung aufgebrochen waren, die tödlich endete. Das Auto der beiden stand noch auf einem Parkplatz am unteren Fusine-See. Darin fanden die Ermittler Ausweispapiere, Bergschuhe sowie persönliche Gegenstände und Golfausrüstung.