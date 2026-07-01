Brutaler Temperatursturz: Hier kriegt es 9 Grad!

Jetzt heißt es endlich wieder durchatmen – und damit hoffentlich auch wieder entspannt durchschlafen: Nach unerträglichen Tropennächten kühlt es in der Nacht auf Donnerstag deutlich ab. In Vorarlberg und Tirol werden sogar Tiefstwerte von bis zu neun Grad erwartet!
Im Bett hin und her wälzen, Decke weg, Fenster auf, Fenster zu – die letzten Nächte waren für viele eine Tortur. Bei Tropennächten rund um die 25 Grad und mehr war an ruhigen, entspannten Schlaf nicht zu denken.
Doch jetzt kommt endlich die langersehnte Abkühlung: Laut aktuellen Prognosen von Geosphere kommt es in der Nacht auf Mittwoch zu einem regelrechten Temperatursturz. In Vorarlberg und Tirol werden sogar erfrischende Tiefstwerte von bis zu neun Grad erreicht.
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Auf die übrigen Bundesländer kommen zwar nicht ganz so tiefe Temperaturen zu, doch mit maximal 20 Grad im Burgenland heißt es auch hier: Fenster aufreißen, ordentlich durchlüften und eine – hoffentlich – gute Nacht!
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