Löschen „schwierig“
Mehrere Tote bei Großbrand in belgischem Wohnblock
Am Mittwochvormittag ist ein Großbrand in einem Wohnkomplex in Belgien ausgebrochen. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, weitere Personen wurden schwer verletzt. Aktuell hat die Feuerwehr den Brand noch nicht unter Kontrolle.
Ausgebrochen ist der Brand vermutlich im achten Stock des Wohnkomplexes in der belgischen Stadt Antwerpen, wie „De Telegraaf“ unter Berufung auf die Feuerwehr schreibt. In dem zehnstöckigen Wohnhaus sollen mehr als 200 Menschen leben. Wie viele der Bewohner aber am Mittwochvormittag zu Hause waren, ist noch völlig unklar.
Aktuell können die Einsatzkräfte auch noch nicht genau sagen, wie viele Menschen bei dem Brand ums Leben kamen oder verletzt wurden. Die Retter suchen das Gebäude noch nach Personen ab. Laut Polizei sind aber mehrere Personen ums Leben gekommen, viele weitere sind schwer verletzt.
Fotos in den sozialen Medien zeigen das brennende Haus:
Feuerwehr kämpft noch
„Das Feuer ist noch nicht gelöscht und noch nicht unter Kontrolle“, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Brandretter aus der Umgebung wurden noch zur Unterstützung angefordert. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch völlig unklar.
„Es handelt sich um einen sehr komplexen Brand mit geringer Sicht und starker Rauchentwicklung im Gebäude, das macht die Löscharbeiten schwieriger“, sagte eine Feuerwehrsprecherin der Nachrichtenagentur AFP.
Auf Fotos ist dichter schwarzer Rauch zu sehen, der aus dem Gebäude kommt. In Videos, de in den sozialen Netzwerken kursieren, sind auch Personen zu sehen, auf Fensterbrettern und Balkonen stehen und auf eine Rettung warten.
„Rauch in den Fluren“
„Zuerst fiel der Strom aus, drei Minuten später ging der Feueralarm los“, berichtete ein Bewohner aus dem zehnten Stock. Zu diesem Zeitpunkt „war bereits Rauch in den Fluren“, sagte er dem Sender VRTNWS. „Wir haben versucht, selbst nach unten zu kommen, aber wir schafften es nicht mehr“, erzählte er. Die Bewohner hätten dann auf dem Balkon auf die Feuerwehr gewartet, die sie nach rund zehn Minuten aus dem brennenden Haus rettete.
Unter den Personen, die evakuiert werden mussten, soll sich auch der ehemalige Bürgermeister von Antwerpen und seine Familie befinden. „Uns geht es gut“, sagte sein Schwiegersohn dem „Nieuwsblad“.
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