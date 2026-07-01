Mehrere Tote bei Großbrand in belgischem Wohnblock

„Rauch in den Fluren“

„Zuerst fiel der Strom aus, drei Minuten später ging der Feueralarm los“, berichtete ein Bewohner aus dem zehnten Stock. Zu diesem Zeitpunkt „war bereits Rauch in den Fluren“, sagte er dem Sender VRTNWS. „Wir haben versucht, selbst nach unten zu kommen, aber wir schafften es nicht mehr“, erzählte er. Die Bewohner hätten dann auf dem Balkon auf die Feuerwehr gewartet, die sie nach rund zehn Minuten aus dem brennenden Haus rettete.