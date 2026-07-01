Ukraine bittet die EU um 6,6 Mrd. € Militärhilfe

NATO-Gipfel soll neue Finanzzusage geben

Deutschland hat die Absicht, sich auf dem NATO-Gipfel in der nächsten Woche für eine neue Finanzhilfe der europäischen Partner für die Ukraine starkzumachen. „Die Bundesregierung schlägt vor, dass wir Kiew, als europäische NATO-Alliierte, eine neue Finanzierungszusage geben“, so Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin.