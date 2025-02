Österreicher geben mehr Geld für Kosmetik aus

Drogeriefachhandel hat Abwanderungen „mehr als zurückgeholt“

Am häufigsten kaufen die Konsumentinnen und Konsumenten Shampoo und Co in den Drogerien, rund zwei Drittel der Umsätze von Kosmetik und Körperpflege werden dort erwirtschaftet. Der Drogeriefachhandel hat „damit fünf Jahre nach der Pandemie mehr als zurückgeholt, was an Erlös durch Lockdowns unter anderem an den Lebensmittel- und Diskonthandel abgewandert war“, so die Fachleute von „Kosmetik transparent“.