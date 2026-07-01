Sänger Al Bano sagt mit 83 Jahren noch einmal „Si“

Wieder zurück auf der Bühne

Lecciso betonte in früheren Interviews, dass trotz aller Höhen und Tiefen eine tiefe Verbundenheit zu Al Bano geblieben sei. Noch vor wenigen Jahren hatte Al Bano angekündigt, als Berufsmusiker aufzuhören. Er hat es sich offenbar anders überlegt. Inzwischen tourt er weiterhin durch die Welt, um seine Hits wie „Felicitá“ und „Sempre Sempre“ zu singen.