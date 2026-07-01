Weltmeisterschaft der Superlative – Stars on Fire!

Höher, schneller, weiter – das Motto der Olympischen Spiele können wir bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ebenfalls anwenden. Allerdings heißt es hier: Ein Torrekord jagt den nächsten. Die Superstars rund um Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé & Co. lassen es ordentlich krachen. Stefan Maierhofer und Marco Cornelius nehmen die WM im „sportkrone Inside“-Podcast noch einmal genau unter die Lupe.